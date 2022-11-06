مملكة البحرين "العظمى" تسارع للإعلان أنها ستواصل تطوير علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تشكيل حكومة نتنياهو الفاشية
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جرينتش+2 01:52
ارتفاع كبير في عدد الشيكات المعادة خلال الشهر الماضي
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