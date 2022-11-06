أردنيون يتعرضون لاحتيال الكتروني بمبلغ 52 مليون دينار

عمان – خالد الخواجا

أوقف رئيس الادعاء العام محمود الصمادي أربعة متهمين في عملية احتيال لمنصتين الكترونيتين، لمدة ١٥ يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، بينهم امراة.

وبينما قدم المدعي العام توصية لعدم تكفيلهم، وجه لهم عدة تهم من بينها الاحتيال، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

ورغم وصول الشكاوى لما يزيد عن ٥٠٠ شكوى، إلا أن الشكاوى ما زالت تقدم ضد الأربعة المتهمين، حتى الان.

وكانت هاتان المنصتان تعملان في مجال البورصة وتتعاملان مع المواطنين الذين فوجئوا باغلاقهما فجأة.

وتبلغ قيم المطالبات حتى الان ٢٧ مليون، بينما الشكاوى المتلاحقة قد تصل الى أكثر من ٥٢ مليون دينار.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت باتهام هذه المنصات بعد اغلاقها من دون سابق انذار، بعد ان كان البعض يتعاملون معها بارباح مغرية وصلت ل٤٠ دينار عن كل ألف يوميا.

وقد دأبت هاتان المنصتان على الاعلان عن نفسيهما في عدة فضائيات أردنية.

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