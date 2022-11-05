بعدما هاجم بوتين المثليين واعتبر التحول الجنسي جريمة.. روسيا تستعد لتشديد العقوبات ضد هؤلاء الخارجين على الأديان
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جرينتش+2 07:06
“لأن روحه ما زالت حية ترفرف حولنا”.. زفاف مهيب اليوم السبت للشهيد العريس فاروق سلامة في مخيم جنين
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