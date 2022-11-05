تهويد أكاديمي مغربي.. افتتاح كنيس يهودي داخل حرم جامعة “أمير المؤمنين” بمدينة مراكش هو الأول في العالم العربي !!!

رئيس جمعية ميمونة:”من المنتظر أن يوفر هذا الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، إلى جانب مسجد في نفس الجامعة”

بحضور كبير الحاخامات في المجلس اليهودي لدولة الإمارات إيلي عبادي، افتُتح في المغرب، امس الجمعة، أول كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم العربي، داخل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة مراكش، وهو حصيلة تعاون بين جمعية ميمونة واتحاد السفارديم الأمريكي.

وقد أشاد الحاخام إيلي عبادي بافتتاح الكنيس، وقال “انه يشكل دلالة على الاعتراف بيهود المغرب وبثقافتهم، فضلا عن أنه سيحتضن، إلى جانب الصلاة، المحاضرات وأنشطة الطلاب والضيوف الراغبين في اكتشاف الثقافة اليهودية المغربية”

وحظي تشييد الكنيس بدعم من إدارة جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية، ومن اتحاد يهود السفارديم الأميركي، كما حظي بمواكبة من جمعية ميمونة.

وقال مؤسس جمعية ميمونة المغربية، المهدي بودرة، إن “افتتاح الكنيس في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمراكش يأتي بعد عمل مشترك من جمعية ميمونة والاتحاد السفاردي الأمريكي”.

وأضاف بودرة في تغريدة نشرها الثلاثاء المنصرم: “يعتبر هذا الكنيس الأول من نوعه في الجامعات العربية، ومن المنتظر أن يوفر هذا الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، إلى جانب مسجد في نفس الجامعة”.

وأوضح المهدي بودرة أن “الكنيس يتسع لنحو 10 مصلين ويحتوي على كتب التوراة وعلى مخطوطات تاريخية مهداة من الطائفة اليهودية بمراكش وفاس، بحسب وكالة “ميديا لاين” الأميركية.

ومنذ إعلان المغرب وإسرائيل، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، كثف البلدان تعاونهما المشترك في شتى المجالات بوتيرة متسارعة.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

افتتاح اول كنيس يهودي بالحرم الجامعي في العالم

العربي والاسلامي ب #المملكة_المغربية🇲🇦 حيث اجتمع اليهود و المسلمين لإحياء طقس "الميزوزا" المهداة من طرف الجماعة اليهودية المغربية بمراكش /سفي وبحضور الحاخام @RabbiElieAbadie

من #الإمارات🇦🇪 pic.twitter.com/6EjG4m2zqc — Hanan.H חנאן (@navela888) November 2, 2022