اسماء 27 مترشحاً لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمان

أعلن مدير عام غرفة تجارة عمان، هشام الدويك، عن تقدم 27 مترشحا بطلبات ترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع انتهاء فترة الترشّح اليوم السبت.

وقال الدويك في بيان، اليوم السبت، إن 18 مترشحا تقدموا بطلبات ترشح للقطاعات التجارية العشرة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن من خلال غرفة تجارة عمان.

يذكر أن انتخابات الغرف والقطاعات التجارية بالمملكة ستجرى بالتزامن في الثالث من الشهر المقبل كانون الثاني المقبل، حسبما حددت ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب.

والمرشحون لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، هم : “محمد علي” البقاعي، وعبد الرحمن العوايشة، والدكتور يوسف مراد، وعبد الرحمن النابلسي، وأشرف زكريا، والمهندسة بثينة الطراونة، والدكتورة منى جردانة، ومعاذ الشريف، وخالد عوض.

كما ترشح: أسعد القواسمي، وماهر يوسف، وياسر أبو شيخة، وعاطف حسونة، وهشام الحديد، وتيسير الخضري، وماهر الطويل، وأحمد علوش، وعودة الرمحي.

وترشح أيضا لعضوية مجلس إدارة الغرفة: خليل الحاج توفيق، ومحمد طهبوب، وفلاح الصغير، وعلاء الدين ديرانية، ونبيل الخطيب، والدكتور جهاد المعاني، وأمجد السويلميين، وبهجت حمدان، وخطاب البنا.

وأعلنت الغرفة عن أسماء المرشحين لانتخابات القطاعات التجارية الذين تقدموا بطلبات الترشح من خلال تجارة عمان البالغ عددهم 18 تاجراً وهم: جمال عمرو ورائد حماده عن قطاع المواد الغذائية، وسلطان علان ومنير دية عن قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات، ومحمود الجليس وتيسير عبد الرحمن يونس عن قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها، وإبراهيم النوايسة وجمال الدرديسي عن قطاع الإنشاءات ومواد البناء، وماهر أحمد عبد النبي وسلامة الجبالي عن قطاع السيارات والآليات الثقيلة.

كما ترشح فراس مروان سلطان وجمال فريز عن القطاع المالي والمصرفي، وهيثم الرواجبة ويوسف العالم عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وموسى ياسين وجمال الرفاعي عن قطاع الخدمات والاستشارات.

وترشح عن القطاعات التجارية لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن: همام حبنكة عن قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، ورائد الخليل عن قطاع الكهرباء الإلكترونيات.

وسيجري رفع طلبات الترشح الى لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة لدراستها والتحقق والتثبت من صحتها واستيفائها للشروط الواردة ضمن قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003، ونظام الغرف رقم 45 لسنة 2009 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات المنظمة لجداول الناخبين والمرشحين لسنة 2022.

وتعّد غرفة تجارة عمان أقدم غرف التجارة بالمملكة حيث تأسست عام 1923 وتضم في عضويتها ما يقارب الـ 40 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية.

ووفقاً لإحصائيات غرفة تجارة عمان يبلغ عدد التجار الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المقبلة 18018 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية.

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