بعدما هاجم بوتين المثليين واعتبر التحول الجنسي جريمة.. روسيا تستعد لتشديد العقوبات ضد هؤلاء الخارجين على الأديان
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جرينتش+2 07:06
إيضاح من التعليم العالي بخصوص بعثات الحالات الإنسانية
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