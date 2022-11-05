إيضاح من التعليم العالي بخصوص بعثات الحالات الإنسانية

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تقدموا بطلبات إلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية المقدمة من الوزارة للعام الجامعي 2022 / 2023 بأن التعليمات النافذة اعتمدت خمس حالات إنسانية يمكن للطالب الذي تنطبق عليه الاستفادة منها.

وتابعت الوزارة أنه ومن خلال زيادة نقاطه المحتسبة بواقع (150) نقطة لكل حالة، حيث ستحدد لجنة إدارة صندوق دعم الطالب لاحقاً عددا محددا من المنح الجزئية للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الحالات الإنسانية يتنافسون عليها فيما بينهم.

وأكدت الوزارة بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة عرض بيانات الطالب الاقتصادية والأكاديمية إضافةً إلى النقاط التي تم احتسابها له، حيث يمكن لكل طالب الاعتراض على هذه النقاط المحتسبة شريطة تحميل وثيقة معززة، كما يمكن للطالب أن يتقدم بوثيقة للحالة الإنسانية التي تنطبق عليه علماً بأن الحالات الإنسانية هي وفقاً للتالي:

أولاً : إصابة الطالب أو رب الأسرة بمرض مزمن من ضمن الأمراض التالية:

1) (الأمراض النفسية): وعلى الطالب تحميل تقرير طبي من المركز الوطني للصحة النفسية دون الحاجة لمراجعة اللجان (اللوائية) وفقاً للنموذج المعتمد.

2) أمراض السرطان: وعلى الطالب تحميل تقرير من مركز الحسين للسرطان ، أو من المستشفيات الحكومية أو المستشفيات التعليمية أو الخدمات الطبية دون الحاجة لمراجعة اللجان اللوائية.

3) (الحالات المرضية الأخرى) على الطالب مراجعة المكتب الثقافي التابع لمديريات التعليم العالي التابعة للوزارة في الجامعة الأقرب إلى مكان سكن الطالب لختم وتوقيع النموذج، وأخيراً مراجعة اللجنة الطبية اللوائية المتواجدة في مديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة للحصول على تقرير لجنة لوائيه وبعدها يتم تحميل التقرير أو النموذج المعتمد بعد شروحات اللجنة الطبية فقط على شاشة الاعتراض الموجودة ضمن شاشة عرض بيانات الطالب.

ثانياً: إصابة الطالب أو رب الأسرة بعجز بنسبة (60%) فأكثر وعلى الطالب مراجعة المكتب الثقافي التابع لمديريات التعليم العالي التابعة للوزارة في الجامعة الأقرب إلى مكان سكن الطالب لختم وتوقيع النموذج المعتمد، وأخيراً مراجعة اللجنة الطبية اللوائية المتواجدة في مديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة للحصول على تقرير لجنة لوائيه وبعدها يتم تحميل التقرير أو النموذج المعتمد بعد شروحات اللجنة الطبية فقط على شاشة الاعتراض الموجودة ضمن شاشة عرض بيانات الطالب.

ثالثا: طلاق الطالبة: وعليها تحميل وثيقة تثبت طلاقها مع حجة إعالة طفل واحد على الأقل من المحكمة الشرعية.

رابعاً: الجلوة العشائرية: وعلى الطالب تحميل كتاب من وزارة الداخلية (المحافظة أو المتصرفية أو القضاء) تثبت شمول الطالب بالجلوة العشائرية إن وجدت.

خامسا: وفاة كلا الوالدين لا داعي لتحميل أي وثائق.

ملاحظات هامة:

• بخصوص الحالات المرضية لن يقبل من الطالب إلا تحميل تقرير واحد فقط.

• تؤكد الوزارة على ضرورة أن تكون جميع الوثائق المطلوب تحميلها لمختلف الحالات الإنسانية المشار إليها أعلاه لم يمض على صدورها أكثر من (6) أشهر.

• تُهيب الوزارة بجميع الطلبة ضرورة العمل على استصدار وتجهيز الوثائق بشكل سريع حتى يتمكن الطالب من تحميلها عند فتح باب الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة لكل طالب.

• لقد قامت الوزارة ببذل جهد كبير لتحديد هذه الحالات الإنسانية التي تعتبر الأكثر تأثيراً على الوضع الاقتصادي لأسرة الطالب، وذلك للوصول للطالب الأكثر حاجة.

للتعرف على قائمة الأمراض المعتمدة، والنماذج المعتمدة لكل حالة من هذه الحالات المبينة أعلاه الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: اضغط هنا