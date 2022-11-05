إصابة شاب برصاص العدو في مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة/ فيديو

البيرة – أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم في جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية (20 عاما) الذي استشهد يوم الخميس الماضي، نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة.

وأضافت، أن مواجهات اندلعت بالمكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

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