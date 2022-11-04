فلسطين وطن الدم والدمع.. في مخيم جنين حضر "المعازيم" وغاب "العريس" الشهيد فاروق سلامة
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جرينتش+2 08:14
وزير الحرب غانتس يحذر من أن إسرائيل تتجه للانقسام والتطرف، ويدعو الى تشكيل حزب وسطي عابر للكتل
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