نقيب الموسيقيين المصريين: شيرين في منزلها الآن وصحتها جيدة

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين الجمهور العربي على سلامة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال في بيان صحفي: “إلي كل الجمهور المصري والعربي وإلى كل من ساند ودَعم ودعا إلى الله أن يُتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرف شيرين عبد الوهاب.. اطمئنوا”

وأضاف:”شيرين عبد الوهاب بمنزلها الآن وتحدثنا سوياً لأكثر من نصف ساعة، وهي بكامل صحتها ولياقتها وابتسامتها الجميله وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي .

محامي شيرين يؤكد خروجها من المستشفى

ومن جانبه، أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، امس الخميس، خروجها من المستشفى وأنها في طريقها لمنزلها.

وقال في منشور له في صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن شيرين تعافت تمامًا وهي بكامل صحتها، وأنها ستخرج بنفسها في فيديو قريبا جدا لتتحدث الى جمهورها.

وكان قد أصدر المستشار ياسر قنطوش، أمس الاول الاربعاء، بيانًا بشأن إستمرار إقامة الفنانة شيرين عبد الوهاب في المستشفى على الرغم من إنهائها فترة العلاج ورغبتها في مغادرتها، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى، لأنها تحتجز شيرين دون وجه حق وأرغمتها على توقيع أوراق استمرارها بالمستشفى.

وتابع: “وعند إرسال التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى، تم أرغامها علي توقيع اوراق لا تعلمها، تفيد بأنها تريد الاستمرار في المستشفى، وهذا مغاير للحقيقة وإن المستشفى قامت بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بأن الفنانة شيرين موجوده اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتي لا تقع تحت طائلة القانون”.

وهكذا فقد خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من المستشفى مساء أمس الخميس، وذلك بعد أن أصدر الطاقم الطبي قرارا بخروجها.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من شيرين تفاصيل حالتها الصحية، بعدما خرجت بالأمس، وقال: “شيرين صحتها تتحسن، وهناك طاقم طبي يشرف على حالتها بصورة مستمرة”.

وأضاف المصدر ”: “هناك برنامج تأهيلي لشيرين، من المقرر أن تبدأ فيه خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تسافر برفقة بناتها لإحدى الدول الأوروبية، من أجل استعادة نشاطها من جديد بعد الوعكة الصحية الأخيرة”.

حسام حبيب يتحمَّل المسئولية في أزمة شيرين

على الجانب الأخر، قال الإعلامي المصري تامر أمين : “لقد رفضت التعليق على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب لأني كنت طرفًا فيها”.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: “حسام حبيب يتحمَّل المسئولية الأكبر في أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، وهي طبعًا شريكة أنها قبلت ورضيت باللي حصلها”.

وتابع: “شيرين عبد الوهاب كانت متألقة ومتوهجة، ولكن منذ زواجها من حسام حبيب لقيناها مرة واحدة بتقع وتحتجب وتختفي وتنحسر وملهاش أغاني، بل مشاكل وأخطاء وخناقات بس، واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، المتغير اللي حصل زواجها من حسام حبيب واللي أكد لنا تصريحاتها عند الانفصال عنه”.