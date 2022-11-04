طائرات العدو تغير فجر اليوم الجمعة على أهداف في قطاع غزة بدعوى الرد على صواريخ إستهدفت مستوطنات الغلاف/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:07
طائرات العدو تغير فجر اليوم الجمعة على أهداف في قطاع غزة بدعوى الرد على صواريخ إستهدفت مستوطنات الغلاف/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني