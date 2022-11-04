طائرات العدو تغير فجر اليوم الجمعة على أهداف في قطاع غزة بدعوى الرد على صواريخ إستهدفت مستوطنات الغلاف/ فيديو

شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، غارات عنيفة على عدة اهداف في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اطلاق عدة قذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقد استهدف القصف موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة في مخيم المغازي بنحو 10 غارات جوية. وأحدث أصوات انفجارات ضخمة وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال ان طائرات حربية هاجمت الليلة (الجمعة) موقعًا عسكريًا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ في قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية ان “التقديرات في المنظومة الأمنية أن إطلاق الصواريخ من غزة جاء ردا على اغتيال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في جنين فاروق سلامة”

وقد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فجر اليوم الجمعة، عن شن سلسلة غارات على مواقع “عسكرية” تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية، مؤكدا أن القبة الحديدة تصدّت لذلك.

وقال مصدر أمني في غزة إن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر الجمعة، بخمسة عشر صاروخا موقعين للمقاومة وأرضاً خالية في وسط القطاع، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مخيم المغازي” وسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين، وأكدوا أن الموقعين تابعان لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت “موقعا عسكريا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ لحركة المقاومة في قطاع غزة”.

وبيَّن أن الهجوم جاء ردا على عمليات إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية.

ومساء الخميس، أطلقت 4 صواريخ من غزة لم تصل ثلاثة منها إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما اعترض الجيش صاروخا واحدا.

وهذه أول دفعة صواريخ تُطلق من القطاع منذ المواجهة العسكرية الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام في آب/ أغسطس.

ولم يتبنَّ أي فصيل فلسطيني الهجمات بالصواريخ.

ومن جانبها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مضاداتها الأرضية تصدت للطيران الصهيوني المعادي، الذي أقدم فجر الجمعة، على استهداف موقع “الكتيبة 13” التابع للكتائب على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل.

وأكدت كتائب القسام، في تصريح صحفي، على موقعها الإلكتروني، أنها ستبقى رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، “وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون”.

بدوره، أكد حازم قاسم -الناطق باسم حركة حماس- أن القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة فجر اليوم هو عدوان سافر، ويمثل امتداداً لحربه المفتوحة على شعبنا في كل أماكن وجوده.

وقال قاسم في تصريح صحفي: إن ‏هذا الإرهاب الصهيوني لن يوقف ثورة شعبنا المتصاعدة على امتداد فلسطين.

وأضاف: “‏برغم العدوان سنواصل قتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”.

📹 متابعة صفا | شاهد.. طائرات الاحتلال تغير على موقع للمقاومة وسط القطاع وتصاعد الدخان بالمكان pic.twitter.com/aVOdNyqeXh — وكالة صفا (@SafaPs) November 4, 2022