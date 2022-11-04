رئيسي يرد بإستهزاء على الامبريالي الخرف بايدن الذي توهم انه الثائر جيفارا، وتعهد بالعمل على “تحرير إيران”

طائرات العدو تغير فجر اليوم الجمعة على أهداف في قطاع غزة بدعوى الرد على صواريخ إستهدفت مستوطنات الغلاف/ فيديو
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جرينتش+2 03:07
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