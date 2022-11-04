جيش العدو يزود جنوده في الضفة بسترات واقية وجيبات مصفحة

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال قرر التزود بوسائل قتالية وجيبات مصفحة حديثة لمواجهة الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية عبر صفقة بقيمة مئات الملايين من الشواكل.

وقال المراسل العسكري للصحيفة، يوآف زيتون، إن “قيادة الذراع البري وقيادة المنطقة الوسطى تقدمتا بطلب من قسم المشتريات في وزارة الدفاع لتزويدهما بـ 2500 سترة واقية (كراميكا)، وذلك بناءً على توصيات جلسة تقدير الموقف التي عقدتها الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع الماضي وفي ضوء استمرار عمليات إطلاق النار في مناطق الضفة الغربية”.

وأضاف زيتون، أن “السترات الواقية ستوزع أولاً على قوات الكوماندو التي تعمل في مدن الضفة وعلى الجنود الذين يعملون على خط التماس، كما سيتم تزويد القوات العاملة بالضفة بـ 50 آلية محصنة بدلاً من الجيبات العسكرية القديمة”.

في حين، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن كمية الوسائل المذكورة تعد الأكبر التي يعتزم الجيش التزود بها خلال العقد الأخير، في ظل مئات عمليات إطلاق النار التي وصلت إلى 240 عملية منذ شهر آب الماضي.