طائرات العدو تغير فجر اليوم الجمعة على أهداف في قطاع غزة بدعوى الرد على صواريخ إستهدفت مستوطنات الغلاف/ فيديو
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جرينتش+2 03:07
جيش العدو يزود جنوده في الضفة بسترات واقية وجيبات مصفحة
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