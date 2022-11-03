استشهاد المقاوم فاروق سلامة والفتى محمد خلوف، ظهر اليوم الخميس، برصاص جيش العدو لدى اقتحامه مخيم جنين
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وكالة رويترز: عودة نتانياهو للسلطة تثير مخاوف دول عربية، وارتياح أخرى شاركته التوقيع على “الاتفاقات الابراهيمية”
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