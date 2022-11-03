وفاة المناضلة فاطمة البرناوي، اول اسيرة في الثورة الفلسطينية

غزة – توفيت، اليوم الخميس في مستشفى فلسطين بالقاهرة، المناضلة فاطمة برناوي، اول أسيرة لحركة فتح في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بعد تدهور طرأ على صحتها في الايام الاخيرة.

والمناضلة فاطمة برناوي متزوجه من الاسير المحرر المناضل المرحوم فوزي النمر الذي توفي العام الماضي .

وتشغل فاطمة برناوي عضوية المجلس الاستشاري لحركة فتح وتحضر اجتماعاته التنظيمية والدورية، وقد فازت في انتخابات هيئة المتقاعدين العسكريين وحصلت على اعلى الاصوات وهي مسؤولة النشاط النسائي فيها .

وفاطمة محمد برناوي هي من أوائل الفلسطينيات اللواتي خضن العمل الفدائي المسلح منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وكانت أول فتاة فلسطينية يتم اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنها أول أسيرة تُسجل رسمياً في سجلات الحركة النسوية الأسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث امضت في سجون الاحتلال عشر سنوات.

والمناضلة فاطمة برناوي من مواليد مدينة القدس عام 1939 وتنحدر من عائلة نيجيرية الاصل، حيث هاجر والدها الى فلسطين واستقر في مدينة القدس، وعاشت فاطمة في حاراتها وشوارعها وظلت مدينة القدس تسكن قلبها، قبل أن تنتمي لحركة “فتح” وللثورة المسلحة، وقبل أن تؤسر ويزج بها في غياهب السجون.