نجاة عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق من محاولة اغتيال اليوم الخميس، وقتل المنفذ/ فيديو

تعرّض رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان -اليوم الخميس- لمحاولة اغتيال فاشلة في مدينة وزير آباد بإقليم البنجاب شرقي باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المشتبه في إطلاقه النار عليه قد قتل.

وقال مستشار مقرّب من عمران خان إن الشرطة اعتقلت مشتبها به ثانيا في محاولة الاغتيال.

ونقل مراسل الجزيرة في باكستان عن مصدر في حزب “إنصاف” -الذي يتزعمه خان- أن مجهولاً أطلق النار على حافلة يستخدمها خان وقادة حزبه للتنقل بين مدينة لاهور والعاصمة إسلام آباد، ضمن المسيرة الاحتجاجية للحزب المستمرة منذ 7 أيام.

وذكر عضو الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) زرتاج غل وزير، أن خان بأمان بعدما أصيب في قدمه.

كما أصيب 3 من مرافقي خان بجروح طفيفة، بينهم الناطق باسم حزب “إنصاف” فيصل جاويد، والحاكم السابق لإقليم السند عمران إسماعيل، فضلا عن أحد حراس خان.

وقال رؤوف حسن أحد كبار مساعدي خان لوكالة فرانس برس إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا.

وأضاف “حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله” مشيرا إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال آخر.

ووصف الرئيس الباكستاني عارف علي في تغريدة عبر تويتر إطلاق النار بأنه “محاولة اغتيال شنيعة”.

وكتب “أشكر له أنه بخير لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة غير حرجة”.

وفي العام 2007 قتلت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد بناظير بوتو في هجوم انتحاري لم تتضح ملابساته بعد.

وخلال ما أسماه “مسيرة طويلة” يلقي خان (70 عاما) خطابات من حاوية مفتوحة أمام الحشود في مدن وبلدات في طريقه إلى العاصمة.

ويقود رئيس الحكومة السابق مسيرة حزبه الاحتجاجية للمطالبة بتنظيم انتخابات عامة مبكرة. وقد دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محاولة اغتيال خان، مطالبا وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث.

Footage of the man who opened fire on Imran Khan’s container, he has been arrested. #حقیقی_آزادی_لانگ_مارچ pic.twitter.com/WAHFvzszmJ

— Maheen Faisal (@MaheenFaisal20) November 3, 2022