استشهاد المقاوم فاروق سلامة والفتى محمد خلوف، ظهر اليوم الخميس، برصاص جيش العدو لدى اقتحامه مخيم جنين
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جرينتش+2 05:29
نجاة عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق من محاولة اغتيال اليوم الخميس، وقتل المنفذ/ فيديو
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