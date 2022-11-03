حفاظاً على جاذبلة الدينار.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على جميع  أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس

استشهاد المقاوم فاروق سلامة والفتى محمد خلوف، ظهر اليوم الخميس، برصاص جيش العدو لدى اقتحامه مخيم جنين
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