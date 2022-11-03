تقديم 51 ألف طلب لنيل منح وقروض جامعية حتى صباح اليوم الخميس

قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن 50 ألف و938 طلبا للاستفادة من المنح والقروض تم تقديمها حتى صباح اليوم الخميس.

وأضاف أن “عملية التقديم إلكترونية محوسبة بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات، وتستمر لمدة 10 أيام حتى الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 10 / 11 / 2022”.

وكانت قد بدأت، صباح الثلاثاء، عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي 2022 / 2023، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان.

وأشار الخطيب إلى “5 شروط رئيسة لمن يرغب بالاستفادة من هذه المنح والقروض”.