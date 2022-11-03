تحالف المعارضة التركية “طاولة الستة” يستجمع قواه ويحشد جمهوره إستعداداً لهزيمة أردوغان في الانتخابات المقبلة

في تطور ملحوظ للسياسة التركية، وقعت ستة أحزاب معارضة بيانًا مشتركًا في حفل عام في 28 فبراير الماضي.

تحدد الوثيقة الخطط اللازمة لإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي واستعادة حكم القانون والحريات المدنية في ظل “نظام برلماني معزز”، بعدما بلغ التركيز المتعاقب للسلطة في يدي الرئيس رجب طيب أردوغان ذروته في نظام رئاسي مفرط دون ضوابط مؤسسية ذات مغزى.

أحزاب المعارضة مصممة على التصدي لهذه العملية من خلال تقديم منصة سياسية بديلة للناخبين يدعمها مرشح رئاسي واحد.

إذا أدى تعاونهم إلى إنشاء تحالف قبل الانتخابات للانتخابات المقبلة ، فإن معسكر المعارضة الذي يطلق عليه اسم “طاولة الستة” لديه فرصة معقولة لهزيمة أردوغان وكتلته الحاكمة.

على الرغم من هيمنته السياسية، كان الدعم الانتخابي للرئيس أردوغان يزيد قليلاً عن نصف الناخبين حتى في ذروة شعبيته.

في الانتخابات الرئاسية لعامي 2014 و 2018، على سبيل المثال ، حصل أردوغان على 51.8 و 52.6 في المائة من الأصوات، على التوالي.

إن عدم قدرة خصومه على العمل معًا وتقديم بديل قابل للتطبيق هو الذي سمح لأردوغان وحزبه بالبقاء في المنصب منذ نوفمبر 2002 ، عندما فاز حزب العدالة والتنمية بأول أغلبية برلمانية له.

سمحت هيمنة أردوغان الانتخابية له بتقويض الضوابط والتوازنات المؤسسية، والاستيلاء على وسائل الإعلام والقضاء، وإمالة الملعب ضد المعارضة للبقاء في السلطة – أولاً كرئيس للوزراء (2003-2014)، ثم كرئيس (2014- الى اليوم).

أدى اعتماد نظام رئاسي ضعيف الضوابط والتوازنات، والذي دبره أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية في عام 2018، إلى تدمير آخر بقايا الديمقراطية الانتخابية في تركيا.

على الرغم من إجراء الانتخابات بانتظام، إلا أنها ليست حرة ولا نزيهة، وخلال ذلك تعرقل أحزاب المعارضة سيطرة الحكومة الشديدة على مؤسسات الدولة والقضاء ووسائل الإعلام.

تنذر زيادة التعاون داخل معسكر المعارضة بأخبار سيئة للرئيس أردوغان.

شهدت الأزمة الاقتصادية الحالية انخفاضًا في شعبية أردوغان بنحو ثلاث نقاط في شهر واحد، إلى 41.5٪.

وعوده بالاستقرار والازدهار بعد التحول إلى النظام الرئاسي لم تتحقق.

يرى العديد من الناخبين الآن أن الانتقال إلى النظام الرئاسي في عام 2018 عامل مهم وراء محنتهم الاقتصادية.

وفشلت الحكومة في كبح جماح التضخم المتصاعد بسرعة والذي وصل إلى ما يقرب من 80 في المئة وتطلب بدلا من ذلك من الجمهور الصبر.

وبدلاً من ذلك، شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم انقسامات داخلية ، لا سيما بعد أن غادر الأعضاء البارزون لإنشاء أحزاب جديدة – وتحديداً حزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة وزير الخارجية السابق علي باباجان.

لتعزيز دعمه الشعبي والاحتفاظ بالسيطرة على البرلمان، شكل أردوغان تحالف الشعب مع حزب الحركة القومية التركي المتطرف عشية الانتخابات العامة لعام 2018.

ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى تضييق مجال المناورة لحزب العدالة والتنمية، وأبعد الناخبين الأكراد، وحصر جاذبية أردوغان في قاعدة عرقية دينية تركية متقلصة.

وواجهت الكتلة الحاكمة أحزاب معارضة تمثل مواقف أيديولوجية عبر الطيف السياسي. ونتيجة لذلك، ستكون هذه أول حملة انتخابية لا يكون فيها أردوغان المرشح المفضل بشكل واضح.

في الأنظمة الاستبدادية التنافسية مثل تركيا، من المرجح أن تهزم أحزاب المعارضة التي تشكل تحالفًا قبل الانتخابات الرئيس الحالي. مع وضع ذلك في الاعتبار، شكلت أحزاب المعارضة في تركيا تحالفات رسمية وغير رسمية مختلفة.

كان المثال الأول هو الانتخابات الرئاسية لعام 2014، عندما دعم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الحركة القومية (الذي كان لا يزال في المعارضة آنذاك) مرشحًا مشتركًا معه في ميوله المحافظة.

المهندس الرئيسي لتحالف المعارضة هذا هو كمال كليجدار أوغلو ، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.

تأسس حزب الشعب الجمهوري على يد أول رئيس لتركيا في عام 1923، وهو أقدم حزب في البلاد.

لكن منذ التسعينيات، عانى حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط من الركود الانتخابي بسبب فشله في الوصول إلى الناخبين ذوي الدخل المنخفض وإصراره على إعطاء الأولوية للدفاع عن نموذج الدولة القومية التقليدي ضد صعود الحركات الكردية والإسلامية.

تحت قيادة دنيز بايكال (1992-1999 ، 2001-2010)، انحرف حزب الشعب الجمهوري عن مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وركز دعمه بين الناخبين العلمانيين في المناطق الحضرية والعلوية، وتعاون مع الجهات الفاعلة غير البرلمانية مثل الجيش لعرقلة حزب العدالة والتنمية.

قادت هذه الاستراتيجية حزب الشعب الجمهوري إلى سلسلة من الهزائم الانتخابية منذ عام 2002 وسرعت من الاستيلاء على جهاز الدولة من قبل قيادة حزب العدالة والتنمية في أوائل عام 2010.

بعد أن أصبح زعيماً لحزب الشعب الجمهوري في عام 2010، غيّر كيليجدار أوغلو استراتيجية الحزب من خلال تجنيد مرشحين جدد والتخفيف من حدة مواقف الحزب غير المتسامحة بشأن المسألة الكردية وحظر الحجاب.

ومع ذلك، لم تكن هذه الديناميكية الجديدة كافية لتحقيق نجاح انتخابي فوري، لذلك سعى كيليجدار أوغلو بشكل متزايد إلى توثيق التعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى.

بدأت تحركاته تؤتي ثمارها بعد أن سمح تغيير في النظام الانتخابي في البلاد في عام 2018 بتحالفات انتخابية.

اجتمع القادة السياسيون لأحزاب المعارضة الستة لأول مرة في أكتوبر 2021 بهدف إعداد بيان مشترك لبدء الانتقال إلى النظام البرلماني بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2023. وكذلك الأحزاب الأربعة لتحالف الأمة، كما شمل التحالف حزبين منشقين انفصل زعيماهما عن حزب العدالة والتنمية، وهما حزب المستقبل بزعامة داوود أوغلو، وحزب باباجان.

كان أردوغان قد تخلى عن كل من داود أوغلو وباباجان في السنوات الأخيرة وقرر كل منهما تشكيل حزب خاص به عندما أصبح من الواضح أن المعارضة لم يتم التسامح معها داخل حزب العدالة والتنمية.

ولدت استقالاتهم من حزب العدالة والتنمية في البداية اهتمامًا قويًا، نظرًا لأن انشقاقات النخبة يمكن أن تضعف بشكل كبير النظام الاستبدادي، ولكن وفقًا لاستطلاعات الرأي، لم يترجم هذا بعد إلى دعم انتخابي كبير لأي من الحزبين.

حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد لم يكن طرفا مباشرا في المحادثات بين الأحزاب، بسبب اتهامات من حكومة حزب العدالة والتنمية بأنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يدرجه الاتحاد الأوروبي على أنه منظمة إرهابية.

ولم تتم دعوة الأحزاب اليسارية الصغيرة، مثل حزب الوطن الكمالي الجديد وحزب النصر الشعبوي اليميني المتطرف.

قد يؤدي استبعادهم إلى تشكيل ائتلافات معارضة بديلة قبل الانتخابات.

العتبة الانتخابية المرتفعة (التي تم تخفيضها مؤخرًا من 10 إلى 7 في المائة) تمنح الأحزاب الصغيرة حافزًا قويًا لتشكيل تحالفات ما قبل الانتخابات.

يجري حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد حاليًا محادثات مع عدد من أحزاب اليسار المتطرف، مثل حزب العمال التركي، بينما قد يفكر في تشكيل تحالف قومي.

اجتمع ممثلو أحزاب المعارضة الستة لعدة أشهر للاتفاق على برنامج سياسي مشترك حول “نظام برلماني معزز”.

ويمثل البيان المنشور الذي وقعه الزعماء الستة أكثر برامج المعارضة شمولاً منذ انتقال تركيا إلى الديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1950.

وفيه، تعهدت أحزاب المعارضة الستة بإدخال إصلاحات ديمقراطية والضغط من أجل العودة إلى النظام البرلماني بعد الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

وقد التقى القادة الستة بالفعل ست مرات منذ مارس 2022، واستضاف كل اجتماع في المقر الوطني لأحد الأطراف.

في هذه الاجتماعات الشهرية، التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الجمهوري، استعرض القادة مقترحاتهم الإصلاحية، وتبادلوا وجهات النظر حول التطورات السياسية الأخيرة، وناقشوا إمكانية تحويل تعاونهم إلى تحالف رسمي.

واتفقوا على إنشاء عدد من اللجان لوضع الأساس لتحالف قبل الانتخابات يمكن أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات.

ستقوم لجنة أمن الانتخابات بتنسيق الجهود لضمان انتخابات حرة ونزيهة، في حين أن اللجان المعنية بـ “الإصلاحات الدستورية والقانونية” و “الإصلاحات المؤسسية” ستعمل على تحديد خارطة الطريق لفترة ما بعد الانتخابات.

وستشرف لجنة أخرى على استراتيجية اتصال مشتركة.