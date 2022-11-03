تحالف المعارضة التركية “طاولة الستة” يستجمع قواه ويحشد جمهوره إستعداداً لهزيمة أردوغان في الانتخابات المقبلة

استشهاد المقاوم فاروق سلامة والفتى محمد خلوف، ظهر اليوم الخميس، برصاص جيش العدو لدى اقتحامه مخيم جنين
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جرينتش+2 05:29
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