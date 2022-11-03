المطرب تامر عاشور يطرح أحدث أغانيه “هتوحشنا”/ فيديو

طرح الفنان المصري، تامر عاشور أحدث أغانيه بعنوان “هتوحشنا” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي Youtube.

“هتوحشنا”.. كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر أمير محروس.

وكان تامر عاشور قد طرح آخر أغنياته “هي الناس” كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر.

يشار إلى أن تامر عاشور كان قد أحيا حفلا غنائيا ضمن موسم الرياض في اكتوبر الماضي، مع الفنان بهاء سلطان، وقبلها أحيا حفلا غنائيا في جدة بالسعودية، وشهد الحفل لفتة طريفة وغريبة في الوقت نفسه، حيث قامت الشركة المنظمة بتوزيع علبة مناديل عليها صورة تامر عاشور وكلمة “معلش”.

يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور قد حمل اسم “تيجي نتراهن” وطرحه في يناير الماضي، وضم 10 أغنيات هي “تيجي نتراهن”، “تملي”، “كان موضوع”، “حنلها وأنت بعيد”،”احنا الدنيا”، “مفيش جدعنة”، “خلتني أحس”، “خليني في حضنك”، “كنت فين” “الفترة دي”، “أقعد نتكلم”.

وقد تعاون تامر عاشور في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ابرزهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى.