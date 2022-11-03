استشهاد الشاب عامر حلبية اليوم الخميس بعدما نفذ عملية طعن رجال شرطة صهاينة قرب أحد أبواب الأقصى/ فيديو

القدس – استشهد الشاب عامر حسام بدر حلبية (20 عامًا) من سكان بلدة بيت حنينا، صباح اليوم الخميس، برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى.

وبحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، فإن 3 من عناصرها أصيبوا خلال عملية الطعن، منهم حالة متوسطة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين وصفت جروح الآخرين بالطفيفة.

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن اثنين من المصابين، أصيبا نتيجة إطلاق نار بالخطأ خلال محاولة تحييد المنفذ.

وفي أعقاب العملية، استنفر الاحتلال قواته في البلدة القديمة ونصب الحواجز العسكرية وأغلق باب العامود وبوابات المسجد الأقصى.

كما عملت قوات الاحتلال على تأمين خروج جميع المستوطنين المقتحمين للأقصى خوفا على حياتهم.

ووفقًا لموقع واي نت العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد الأقصى، وأخلت المستوطنين المقتحمين له من داخله.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، والدي الشهيد عامر حسام بدر حلبية، منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد في بيت حنينا واعتقلت والديه.

وقد اشارت محافظة القدس الى انه ومع ارتقاء الشهيدين عامر بدر حلبية وداوود ريّان، يرتفع عدد شهداء القدس منذ بداية العام الجاري 2022 إلى 17 شهيدًا.