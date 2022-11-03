أحدث ظهور للزعيم عادل إمام بصحبة الفنان شيكو



نشر الفنان شيكو ، امس الاربعاء، عبر خاصية انستا ستوري، على موقع انستغرام، صوره له برفقة الزعيم عادل إمام ولم يعلق عليها بشيء، كما لم يكشف شيكو أية تفاصيل بشأن الصورة سواء مكان التقاطها أو تاريخها.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي الفنان شيكو، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول ظهور عادل إمام وتمتعه بحالة صحية جيدة مؤخرا.

مؤخراً، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية، أن الخبر الذي انتشر حول وفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة هو محض شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

ولد عادل إمام في مدينة المنصورة في القاهرة، عام 1940 ثم التحق بجامعة القاهرة في الجيزة ليدرس في مجال الهندسة الزراعية.

من التخرج أكتشف الزعيم عادل إمام حبه وشغفه الشديد تجاه الفن والتمثيل، حيث قرر المشاركة في معهد التمثيل الجامعي وحضور العديد من المسرحيات كنوع من اكتساب الخبرات التمثيلية.

من أشهر أعمال النجم عادل إمام مسرحية الواد سيد الشغال، شاهد ماشفش حاجة، الزعيم، مرافق شخصي، من أشهر أفلام عادل إمام الإرهاب والكباب مع النجمة يسرا، الإرهابي الذي ناقش قضايا الإرهاب والتعصب الديني.

وعلى جانب آخر، يواصل أبطال مسلسل “اللعبة” هشام ماجد وشيكو، التحضيرات النهائية، الخاصة بالجزء الرابع، تمهيدًا لانطلاق التصوير، وعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.

وقال شيكو، في تصريحات تليفزيونية لـ”ET بالعربي”، إن تصوير الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، سينطلق اعتبارًا من الأسبوع المُقبل، ومن المُفترض أن يضم عددًا من ضيوف الشرف.