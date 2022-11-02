في ذكرى وعد بلفور.. نتنياهو يستعد للعودة للحكم، وأنصاره يحتفلون بالفوز في انتخابات الكنيست قبل إعلانها رسمياً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الأربعاء، (ذكرى وعد بلفور المشؤوم) أن لائحته اليمينية “على وشك تحقيق نصر كبير للغاية” في الانتخابات التشريعية.

وقال نتنياهو لمؤيديه، فجر اليوم الأربعاء، في القدس “لا نعرف النتائج النهائية بعد لكن إذا كانت مثل استطلاعات الرأي فسوف أقوم بتشكيل حكومة وطنية”.

وتابع، “لدي خبرة، لقد خضت عدة انتخابات وعلينا انتظار النتائج النهائية، لكن طريقنا، طريق الليكود، أثبت أنه الطريق الصحيح”.

وقد احتفل أنصار الأحزاب المؤيدة لنتنياهو بالنصر في الانتخابات الإسرائيلية قبل ظهور النتائج النهائية للانتخابات، وسط رقص وهتافات ضد المعارضين.

وفي مقرات أحزاب شاس والصهيونية الدينية والقوة اليهودية كانت الاحتفالات أيضا صاخبة تخللها الرقص بالأعلام الإسرائيلية وأيضا الهتافات ضد المعارضين.

وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية إلا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، واندلعت الخلافات على الفور مع تحذير حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو من محاولات محتملة لتزوير النتائج.

وأثارت خامس انتخابات إسرائيلية في أقل من 4 سنوات سخط العديد من الناخبين، ولكن تم تسجيل أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1999.

وقد أظهرت نتائج العينة النموذجية التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، تقدم معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو بـ 62 مقعدا، مقابل 54 مقعدا للمعسكر المناوئ بقيادة رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد.

ووصلت نسبة التصويت العامّة إلى نحو 73%، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وهي أعلى نسبة تصويت منذ انتخابات العام 1999.

وأظهر فرز 68% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الـ25، تعزيز فوز معسكر رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مع تغييرات ملحوظة على توزيع المقاعد بين الأحزاب اليهودية، وسط تراجع قوة أحزاب المعسكر المناوئ برئاسة يائير لبيد، وفقا للمعطيات التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإنه حتى الساعة 7:22 صباحا، تم فرز 3020710 صوتا التي تشكل 62% من مجمل الأصوات الحقيقة، وبحسب النتائج حصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 23.72%، بينما حزب “يش عتيد”، برئاسة لبيد حصل على 17.95%، فيما حصل تحالف “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، على 10.47%.

وحصل “المعسكر الوطني”، برئاسة بيني غانتس على 9.1%، بينما الأحزاب الحريدية ممثلة بحزب “شاس” برئاسة أريه درعي على 9.11%، وحزب “يهدوت هتوراة” برئاسة موشي غافني، فاز بنسبة 7.23%.

كما حصل حزب “يسرائيل بيتينو”، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 4.46%، وتحالف الجبهة والتغيير برئاسة أيمن عودة على 3.9%، وحزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي على 3.7%.

وأظهرت النتائج أن 3 أحزاب تقترب من نسبة الحسم، هي حزب “ميرتس” برئاسة زهافا غلئون، بحصوله على 3.24%، وحزب التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي حصل على 3.1%، بينما القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، حصلت على 2.9% من الأصوات.

وبحسب النتائج الحقيقة المحدثة، وفرز نحو 45% من الأصوات، وتوزيه هذه النسبة إلى مقاعد، يحصل الليكود على 32 مقعدا، “ويش عتيد” 25 مقعدا، و”الصهيونية الدينية” 15 و”المعسكر الوطني” 12 مقعدا، بالإضافة إلى حزب “شاس” 12 مقعدا.

بينما يحصل حزب “يهدوت هتوراة” على 9 مقاعد، و”يسرائيل بيتينو”، وحزب العمل، والجبهة والتغيير، حصل كل حزب على 5 مقاعد.وبحسب هذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على 66 مقعدا، وعسكر لبيد على 49 مقعدا، إضافة إلى 5 مقاعد للجبهة.