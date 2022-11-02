استشهاد “حابس ريان” بعدما أصاب ضابطاً إسرائيليًا بجروح خطيرة دهسًا على حاجز غربي رام الله اليوم الاربعاء/ فيديو

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل جندي إسرائيلي، على حاجز بيت سيرا غربي رام الله.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن منفذ العملية دهس جنديًا يقف على حاجز بيت سيرا وأصابه بجروح خطيرة، قبل أن يترجل من مركبته ويحاول طعنه، إلا أن الجندي أطلق النار عليه.

وقد أظهرت صورة من المكان نشرتها قنوات عبرية، استشهاد المنفذ.

وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم جيش الاحتلال، أن المصاب ضابط في قواته.

وبحسب الشؤون المدنية الفلسطينية، فإن الشهيد هو حابس عبدالحفيظ ريان (54 عامًا) من سكان بلدة بدو شمال غرب القدس.

ونشر مقطع فيديو من كاميرا أمنية للاحتلال، تظهر المواطن وهو يلتف بمركبته نحو الحاجز ويدهس الجندي، قبل أن يترجل منها ويحاول طعن الجندي إلا أنه أصيب برصاص الأخير.