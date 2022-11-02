في ذكرى وعد بلفور.. نتنياهو يستعد للعودة للحكم، وأنصاره يحتفلون بالفوز في انتخابات الكنيست قبل إعلانها رسمياً
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جرينتش+2 04:07
استشهاد “حابس ريان” بعدما أصاب ضابطاً إسرائيليًا بجروح خطيرة دهسًا على حاجز غربي رام الله اليوم الاربعاء/ فيديو
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