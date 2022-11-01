بوتين يتوجه برسالة تحية للمشاركين في قمة العرب بالجزائر، ويبدي استعداد بلاده لتطوير التعامل مع الجامعة العربية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رسالة تحية إلى المشاركين في القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه دول العالم العربي، واعرب عن استعداد بلاده لتطوير التعامل مع جامعة الدول العربية.

وقال بوتين، إن “العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية مهمة. ويتزايد تشكيل نظام العلاقات الدولية متعدد الأقطاب وهو مبني على مبادئ مساواة الحقوق والعدالة، واحترام المصالح الشرعية المتبادلة. في هذه العملية تلعب بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يقرب عدد سكانها من نصف مليار نسمة دوراً أكثر أهمية”.

وأضاف أن روسيا “لا تزال مستعدة لأن تطور تطويراً كاملا التعامل مع جامعة الدول العربية، وكل أعضائها، وذلك بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي”.

ويجتمع القادة العرب، اليوم الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات، وسط تحديات متزايدة تواجه المنطقة فاقمتها أزمة جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.