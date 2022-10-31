فوائد التين الصحية طازجاً ومجففاً، وسر ذكره في القرآن الكريم

التين من الفواكه المحببة لدى معظم الناس، ويؤكل بطرق عديدة سواء طازج أو مجفف، ولا تقتصر إيجابيات التين بطبيعة الحال على مذاقه الحلو والمميز، بل للتين فوائد عديدة للجسم؛ وربما توحي تلك الفوائد بسر ذكره في القرآن ولفضله على سائر الثمار؛ لذا يمكن في هذا المقال التعرف على فوائد التين وأنواعه المختلفة.

فوائد التين للصحة

إن احتواء التين على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة تجعله فعالاً في علاج العديد من المشاكل الصحية، ويمكن تلخيص فوائد التين الطازج فيما يلي:

**يعزز صحة الجهاز الهضمي

يستخدم التين منذ القدم كعلاج طبيعي لمشاكل الهضم وخاصة الإمساك، إذ يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، ويحسن أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل التهاب القولون التقرحي ومتلازمة القولون العصبي مع الإمساك، كما أنه مصدر غذاء للبكتيريا الصحية في الأمعاء.

**القلب والأوعية الدموية

يلعب التين دوراً فعالاً في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ يعمل على تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون والكوليسترول.

**ضبط مستوى السكر بالدم

يمكن للتين أن يساهم في تنظيم مستوى السكر بالدم، لكن يجب الانتباه إلى أن التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من السكر مقارنة بالتين الطازج؛ لذا يجب على مرضى السكري تجنب تناول التين المجفف، والاكتفاء بتناول التين الطازج.

**علاج السرطان

قد يساهم تناوله في الحد من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان القولون البشري وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وخلايا سرطان الكبد، لكن ذلك بحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية تأثيره على الأورام السرطانية.

**علاج التهاب الحلق

يساعد التين على تهدئة تهيج والتهاب الحلق، ويساعد على تسريع الشفاء عن طريق تكوين طبقة واقية في الحلق.

**مساعدة الكبد

يعمل كمساعد للكبد، إذ يساهم في إزالة السموم والحفاظ على توازن إنزيمات الكبد.

**صحة العيون

يمكن لفيتامين أ في التين أن يلعب دوراً في حماية الرؤية، والحفاظ على صحة العين وحمايتها من التنكس البقعي، وتعزيز الرؤية الليلية وخفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

**مفيد للبشرة والشعر

يساهم أيضاً في تحقيق فوائد جمالية للجلد والشعر، إذ يعالج العديد من مشاكل البشرة مثل التهاب الجلد التحسسي، وله تأثير مضاد للأكسدة، مما يساهم في حماية خلايا الجلد ويقبل من تكسير الكولاجين ويحد من التجاعيد، وبالتالي الحصول على بشرة أكثر نضارة.

**يعالج مشاكل الشعر

يحد من تساقط الشعر وتقصف أطرافه، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساهم في زيادة معدل نمو الشعر، والحصول على شعر أكثر قوة ولمعان.

فوائد التين المجفف

لا تختلف فوائد التين المجفف عن فائدة التين الطازج، إذ إن تناوله في الحالتين يحقق الفوائد ذاتها، لكن يجب الانتباه إلى أن التين المجفف يحتوي على نسبة أعلى بكثير من السكر والسعرات الحرارية؛ لذا يجب عدم الإفراط في تناوله خاصة من قبل مرضى السكري والأشخاص الذين يرغبون في خسارة والوزن.

فوائد التين للنساء

يمكن أن يحقق مجموعة متنوعة من الفوائد للمرأة، إذ يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الشعر والبشرة كما ذكرنا سابقاً، إضافة إلى أنه يساهم في إنقاص الوزن كونه يحتوي على الألياف الغذائية، والتي تلعب دوراً في خسارة بعض الكيلوغرامات من خلال تعزيز عمل الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء وزيادة الامتصاص، وتوفير الشعور بالشبع، لكن يجب تناول التين باعتدال، لأن الإفراط في تناوله يؤدي إلى السمنة.

كما يمكن تناول التين من قبل المرأة المرضعة بمعدل 3 حبات في اليوم كحد أقصى، إذ يساعدها في الحصول على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها، ويعزز من صحتها وصحة رضيعها ويقيهما من أمراض عدة، أما بخصوص فوائد التين للحامل فهي عديدة.

فوائد التين للحامل

يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع حدوث الإمساك لدى الحامل. الحد من الغثيان في الصباح خلال المراحل المبكرة من الحمل. يساعد على نمو عظام وأسنان الجنين وكذلك الأم. يساهم في نمو دماغ الجنين. قد يساعد في كبح الرغبة الشديدة بتناول الطعام. قد يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم عند النساء الحوامل. يوفر الحاجة إلى الجلوكوز أثناء الحمل. يجب على المرأة الحامل تناول حبة إلى ثلاث حبات فقط من التين باليوم، كل حبة في فترة مختلفة.

فوائد التين للرجال

إلى جانب الفوائد الصحية للتين، تساهم هذه الفاكهة أيضاً في تحقيق فوائد خاصة للرجال، وهي: خفض خطر الإصابة بالعقم عند الرجال. رفع مستويات هرمون التستوستيرون. علاج ضعف الانتصاب. زيادة الرغبة الجنسية. زيادة عدد الحيوانات المنوية وتعزيز حركتها وقدرتها على التحمل. أما الكمية الموصى بها للرجال فهي 3 حبات في اليوم على فترات متباعدة.