اذا عاد لرئاسة الحكومة.. نتنياهو يتعهد بتجميد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مثلما فعل سابقاً مع اتفاق أوسلو
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غداً.. بدء تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية في الجامعات
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