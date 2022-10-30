هو ثاني أعلى عدد منذ 2015.. عدد قتلى العدو جراء العمليات الفلسطينية يبلغ 25 قتيلاً خلال العام الحالي، والحبل على الجرار
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قال ان البلد مسروق وعلينا النضال لكي نقتلع الفساد.. الرئاسة اللبنانية تعلن مغادرة عون قصر بعبدا مع انتهاء ولايته/ فيديو
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