ضبط طفل يقود مركبة برضا ورفقة والده وطفلته

ضبط العاملون بادارة الدوريات الخارجية، حدث عمره 13 سنة يقود مركبة خصوصي وبرفقته والده وطفلة ايضا، على احد الطرق الخارجية بالأمس.

واضاف التقرير المروري من غرف عمليات إدارة السير والدوريات الخارجية عبر اذاعة الامن العام الأحد، أنه رغم التحذيرات ورسائل التوعية للمواطنين والسائقين، إلا أنه لاتزال مثل هذه المخالفات ترتكب ويتم ضبطها بين الحين والآخر، ما يشكل استهتارا واضحا من قبل البعض بحياة مستخدمي الطريق.

وبين مندوب الدوريات الخارجية انه تم تسليم الحدث ووالده للمركز الامني المختص، كما تم حجز رخص القيادة والمركبة لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم