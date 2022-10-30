فيديو: لحظة تنفيذ الشهيد الجعبري عملية فدائية بمستوطنة "كريات أربع"، وقيام رئيس المستوطنة بدهسه بعربة مدرعة
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جرينتش+2 11:06
ضبط طفل يقود مركبة برضا ورفقة والده وطفلته
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