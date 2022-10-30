قررت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، تعديل أوقات القدوم والمغادرة والشحن في جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم الأحد 30/10/2022.

فقد تقرر العمل بالمواقيت الجديدة، كما يلي:

1- سيتم تأخير عقارب الساعة لدى الجانب الآخر بتأخير عقارب الساعة لديهم 60 دقيقة.

2- سيتم مغادرة اول باص عرب من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.

3- مغادرة اخر باص عرب عند الساعة 9:30 بدلا من الساعة 8:30.

4- مغادرة اول شاحنة من الجانب الأردني عند الساعة 8:30 بدلا من الساعة 7:30.

ودعت إدارة أمن الجسور المسافرين لمراعاة فرق التوقيت بين الجانبين، لتجنب فترة الانتظار في فترة الصباح