هو ثاني أعلى عدد منذ 2015.. عدد قتلى العدو جراء العمليات الفلسطينية يبلغ 25 قتيلاً خلال العام الحالي، والحبل على الجرار
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تساؤلات حول تقرير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بفلسطين
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