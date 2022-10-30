فيديو: لحظة تنفيذ الشهيد الجعبري عملية فدائية بمستوطنة "كريات أربع"، وقيام رئيس المستوطنة بدهسه بعربة مدرعة
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المديونية الأردنية تبلغ 37 مليار دينار وبنسبة 109.7% من الناتج المحلي
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