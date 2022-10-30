المديونية الأردنية تبلغ 37 مليار دينار وبنسبة 109.7% من الناتج المحلي

بلغ إجمالي الدين العام 109.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن حتى شهر نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، وفق بيانات وزارة المالية.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الدين العام وصل إلى 37.101 مليار دينار في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

لكن ووفقا للبيانات، فإن رصيد الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وصل إلى 29.59 مليار دينار أو ما نسبته 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد وصل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 7.5 مليارات دينار.

وارتفعت إيرادات ضريبة الدخل 381 مليون دينار، لتصل إلى 1.29 مليار دينار في 8 أشهر.