الأحزاب القومية واليسارية: التعديل الوزاري على الحكومة لا يلبي الرغبة الشعبية

قال بيان صادر عن إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية، اليوم الاحد، ان الإئتلاف قد عقد اجتماعاً في مقر حزب الحركة القومية وخلص إلى الآتي:

في الوضع المحلي:

أولاً: يرى الإئتلاف أن التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة الدكتور بشر الخصاونة لا يلبي الرغبة الشعبية المطالبة بتغيير النهج في تشكيل الحكومات، واعتماد معايير وأسس عمادها المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد عن عقلية المحاصصة والمحسوبية وتدوير المواقع، والتي بالتأكيد ستؤدي لفشل يكون ضحيته المواطن الذي يتطلع إلى تحسين ظروفة المعيشية على كافة المستويات، وإيجاد حل للبطالة المتفاقمة والازدياد المستمر في الفقر، مؤكدين على عدم جدوى التعديل الوزاري الذي لم يستند إلى أسس سليمة.

ثانياً: في موضوع وقف الإنتاج من حقل الريشة؛ يرى الإئتلاف أن هذا التوقف لا يخدم مصلحة الوطن، ويتعارض مع المطالب المتكررة لشعبنا بضرروة التوجه نحو تعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية في حل مشكلة الطاقة، ووقف شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل العدو الصهيوني.

إن الإئتلاف يحمل الحكومة مسؤولية هذا التوقف المبرمج، ويطالب بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في دوافع هذا التوقف الذي يشكل خطراً على الموازنة العامة، ويعزز من نهج التبعية للمؤسسات الرأسمالية الدولية.

في الشأن العربي:

– يؤكد الإئتلاف وفي عشية انعقاد القمة الرسمية العربية في الجزائر على ضرورة مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه أمتنا العربية بموقف عربي موحد فيما يتعلق بالقضية العربية الفلسطينية بالتأكيد على أنها قضية الأمة المركزية، وأن الصراع مع العدو الصهيوني صراع عربي صهيوني، وأن الشعب العربي الفلسطيني رأس الحربة في هذا الصراع، مؤكدين على ضرورة دعم مقاومة شعبنا العربي في فلسطين، وتقديم كافة أشكال الدعم لتمكينه من الصمود والمواجهة حتى تحقيق النصر، وهذا الدعم لا يأتي إلا بالتراجع عن كافة المعاهدات والاتفاقات التي أبرمت مع العدو الصهيوني، ووقف كافة أشكال التطبيع والتعاون الأمني معه.

– يؤكد الإئتلاف على ضرورة إلغاء القرار الجائر الذي تم اتخاذه بتعليق عضوية الجمهورية العربية السورية عام 2011، ووقف الحرب الظالمة على اليمن، وإنهاء كل أشكال الحصار المفروض على الشعب العربي اليمني.

– يؤكد الإئتلاف على ضرورة معالجة مسألة الحريات العامة في كافة الأقطار العربية، وتعزيز الخيار الديمقراطي لما له من أهمية في إشراك الشعب العربي في صناعة مستقبله.

القضية العربية الفلسطينية:

يوجه الإئتلاف وباسم شعبنا العربي الأردني تحية لصناع التاريخ المعاصر لأمتنا العربية، الشهداء والأسرى الأبطال، أطفالاً ونساءً وشباباً وشيوخاً، الذين يخوضون أروع المعارك في مواجهة العدو الصهيوني المجرم، مؤكدين على وحدة الدم والمصير المشترك للشعبين الأردني والفلسطيني.

وفي هذا السياق يدعو إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية جماهير شعبنا العربي الأردني في الذكرى 105 لوعد بلفور المشؤوم، وتحت شعار ” نجدد الدعم لشعبنا العربي الفلسطيني، ومقاومته الباسلة” للمشاركة في الوقفة الجماهيرية وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022 في ساحة الكالوتي.

الناطق الرسمي باسم إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية

أمين عام حزب الحركة القومية/ ضيف الله الفراج

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