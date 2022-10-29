تعديل ام ترقيع؟.. الشبول يعتبر التعديل الوزاري تفويضاً جديداً للحكومة

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن التعديل الوزاري هو تفويض جديد للحكومة للعمل ضمن مسارات التحديث الثلاثة التي أُطلقت مع بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية (التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام).

وبين الشبول، خلال استضافته في برنامج (ستون دقيقة) الذي بثّ عبر شاشة التلفزيون الأردني، مساء أمس الجمعة، أن هذا التفويض جاء للمضي في المرحلة الأولى من التحديث الشامل ضمن المسارات الثلاثة التي تمتد لعشر سنوات، وبحسب البرامج والمشاريع الموضوعة والمرتبطة بمدد زمنية.

وأكد الشبول أن هناك مهمات جديدة للحكومة بعد التعديل الأخير تتمثل بترشيق الأداء وتحسين الخدمة العامة وجذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية وإتاحة بيئة حزبية سياسية ممكنة.

ولفت إلى أن التعديل رشق الفريق الوزاري من 31 وزيراً إلى 27، إضافة إلى أن ثلاثة وزراء تولوا وفق التعديل ست وزارات، مبيناً أن هذه الخطوة تعد منطلقاً لتنفيذ الجانب المتعلق بدمج الوزارات في خارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما أشار إلى دخول ثلاث سيدات إلى التشكيلة الوزارية ليصبح إجمالي العدد خمس سيدات، ما يعكس الإيمان بدور المرأة وأهمية حضورها انطلاقاً من قاعدة الكفاءة والقدرة والتميز.

وأشار الشبول إلى أن الجانب التشريعي في مسار التحديث السياسي أنجز بعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، لافتاً إلى أن الحكومة مكلفة في هذا المسار بتهيئة بيئة سياسية وحزبية جاذبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف إن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي منسجم مع المسار الثاني للتحديث المتعلق بالرؤية الاقتصادية، مبيناً أنه جرى استحداث موقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليدير الفريق الاقتصادي وليشرف على تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام.

وفيما يتعلق بالمسار الثالث، أشار الشبول إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من خارطة تحديث القطاع العام الممتدة ما بين عامي 2022 – 2025، لافتاً إلى أن الخارطة تهدف لأن تكون مؤسسات القطاع العام قادرة على تقديم الخدمة المثلى للمواطنين، وترسيخ البيئة المؤسسية بين الموظفين، وإعادة الموروث الأردني المتألق في الإدارة العامة.

وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري حوارات مع مختلف القطاعات وفي جميع المحافظات لدراسة وفحص خارطة تحديث القطاع العام، مشيراً إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس حول هذه الخارطة للعمل بها.

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