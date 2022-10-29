مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بعملية إطلاق نار في الخليل مساء اليوم السبت، واستشهاد المنفذ محمد الجعبري/ فيديو

الخليل – استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي مدينة الخليل.

وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة من بينهم حالة خطيرة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين المصابين شخصية معروفة جدا.

وقد أفادت مصادر إسرائيلية أن منفذ عملة كريات اربع يدعى محمد الجعبري، وهو شقيق أسير مبعد إلى قطاع غزة.

وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية:” أن منفذ عملية الخليل ينتمي لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس.

وذكرت مصادر محلية :” أن الشهيد محمد كامل الجعبري منفذ عملية كريات أربع ، وهو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار.

من جانبه قال الأسير المحرر وائل الجعبري شقيق منفذ عملية الخليل :” لهذه اللحظة لا يزال مصير اخي غامضا، ولا زلنا نتلقى الاخبار من الكيان الذي ينشر تارة نبأ استشهاده وأخرى اصابته.

وأضاف في تصريح صحفي :” في كل الأحوال الشهادة أمنية ومكرمة وهذه طريق المؤمنين بعدالة قضيتهم، وكل منا يتمنى لو كان الشهيد.

وأكد أن الخليل تقول الليلة كلمتها مدوية وتزلزل لأجل عزتها الأركان، وتثبت أنها دوما في طليعة وقلب الميدان.

وفي التفاصيل ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن “المـقــاوم أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجدداً تجاه القوات التي هرعت للمكان في مستوطنة كريات أربع”.

وذكر موقع القناة 7 العبرية أنه تم إطلاق النار باتجاه منزل عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، وطُلب من عائلته عدم مغادرة المنزل.

وقال بن غفير في تغريدة: “عائلتي الآن في أمان، بعد تنفيذ إطلاق نار على منزلنا في حي غفعات هأفوت.

فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن إطلاق النار على مستوطنة كريات أربع بالخليل، لم يكن موجهًا نحو منزل بن غفير.

وأفاد المتحدث باسم “نجمة داود الحمراء”، بأن “مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 20:53، حول عملية إطلاق نار في الطريق الواصل بين ’كريات أربع’ والخليل، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين بينهم شخص (50 عاما) بحالة خطيرة وهو فاقد للوعي، وآخر (50 عاما) بحالة متوسطة وشاب (30 عاما) بحالة طفيفة، بالإضافة إلى فلسطيني (37 عاما) وصفت حالته بالطفيفة”.

وأحيل المصابون إلى مستشفى “شعريه تسيدك” و”هداسا عين كارم” لتلقي العلاج.

فيما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن أحد أفراد طواقمه أصيب برصاص الاحتلال خلال محاولته الوصول للمكان لإسعاف أحد المواطنين، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مباشر تجاه سيارة الإسعاف.

📹 متابعة صفا| لحظة تنفيذ عـمــلية إطلاق النار في مستوطنة كريات أربع في الخليل pic.twitter.com/UcKCPWBPcE — وكالة صفا (@SafaPs) October 29, 2022

شاهد| تغطية صحفية: "اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار تجاه منزل عضو الكنيست (إيتمار بن غفير) بمستوطنة (كريات أربع) في الخليل". pic.twitter.com/xhWs9Nu6BD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 29, 2022