أمريكا على صفيح ساخن.. بايدن يصف ضرب زوج نانسي بيلوسي بـ "الحقير" ويعزوه لـ "الكثير من العنف السياسي والكراهية"
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جرينتش+2 01:23
بعدما طبّلوا وزمّروا طويلاً “للمجاهد” أردوغان.. تركيا تعتقل مذيعين من “جماعة الإخوان” وتدرج آخرين على قوائم الإرهاب
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