بعدما طبّلوا وزمّروا طويلاً “للمجاهد” أردوغان.. تركيا تعتقل مذيعين من “جماعة الإخوان” وتدرج آخرين على قوائم الإرهاب

أنقرة – بعد ساعات من كشف فضائية الإخوان الجديدة عن قرب انطلاقها مع فضائية تبث من بريطانيا، أوقفت السلطات التركية عدداً من عناصر ومذيعي الإخوان المقيمين على أراضيها بعد ثبوت تعاونهم مع هاتين الفضائيتين واستعدادهم لإطلاق فضائية ثالثة على تطبيق تليغرام.

وبين هؤلاء الإعلامي حسام الغمري المذيع بفضائية الشرق التي تبث من اسطنبول، والذي سبق وأن أوقفت السلطات التركية برنامجه على شاشة القناة وهددت بترحيله في حال المخالفة.

وأكدت المصادر أن الاحتجاز التركي طال نحو 34 عنصرا إخوانيا، ومنهم من يديرون حسابات وصفحات على مواقع التواصل تحرض ضد مصر وتحشد للفوضى داخل البلاد، مشيرين إلى أن العدد الذي تم إيقافه هو الأكبر وينذر بقرب اتخاذ قرار آخر بترحيلهم وإجبارهم على مغادرة الأراضي التركية.

كما قررت السلطات التركية إدراج مذيعين وصحافيين ينتمون لجماعة الإخوان يقيمون على أراضيها بقوائم الإرهاب بعد ثبوت تورطهم في التحريض ضد مصر.

وأدرجت السلطات التركية المذيعين والصحافيين الإخوان تحت كود G-87 إرهاب وتهديد أمن عام على قوائم الإرهاب الدولي، مع إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم لجماعة إرهابية.

خطر على السلامة العامة

ويدرج تحت هذا الكود وفقا للقانون التركي الأشخاص الذين يشكلون خطرا من حيث السلامة العامة وبمقتضاه تفرض السلطات قيودا شديدة على أنشطتهم وتحركاتهم وتنقلاتهم.

في حين ذكرت مصادر مطلعة، أن من بين العناصر التي أدرجت تحت هذا الكود الإعلامي المصري حسام الغمري الذي يعمل في قناة “الشرق”، إضافة لآخرين بينهم صحافي وشاعر يدعى محمد إبراهيم، وزوجة معارض مصري مقيم في تركيا، فضلا عن معدين وفنيين كانوا يعملون بفضائيات الجماعة في اسطنبول.

وقد أتت هذه التطورات بعد أن أوقفت السلطات التركية، صباح امس الجمعة، عددا من عناصر ومذيعي الإخوان المقيمين على أراضيها بعد ثبوت تعاونهم مع فضائيتين جديدتين أطلقتهما الجماعة للتحريض على الفوضى في مصر واستعدادهم لإطلاق فضائية ثالثة على تطبيق تليغرام.

وأكدت المصادر المطلعة، أن احتجاز السلطات التركية طال نحو 34 عنصرا إخوانيا، منهم من يديرون حسابات وصفحات على مواقع التواصل تحرض ضد مصر وتحشد للفوضى داخل البلاد، مشيرين إلى أن العدد الذي تم إيقافه هو الأكبر وينذر بقرب اتخاذ قرار آخر بترحيلهم عن الأراضي التركية.

وقالت المصادر أن المحتجزين التابعين للجماعة كانوا يعدون لإطلاق فضائية ثالثة تابعة لها عبر إطلاقها على تطبيق تليغرام.

تعليمات تركية

يذكر أن السلطات التركية كانت قد قررت في إطار مساعيها للتقارب مع القاهرة ومنع محاولات جماعة الإخوان من انتقاد السلطات المصرية، إيقاف برنامج “رؤية” على فضائية “الشرق”، الذي يقدمه الإعلامي حسام الغمري ومنع ظهوره مجدداً على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، لعدم التزامه بتعليمات أنقرة بمنع انتقاد مصر ومسؤوليها.

وانتقد الغمري السلطات المصرية على خلفية وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق لمصر.

وفي مارس من العام الماضي، طلبت السلطات التركية تقييد فضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، كما منعت ظهور الإعلامي والمذيع الإخواني هيثم أبو خليل.