أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم السبت وحتى الثلاثاء

تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض قليل على الحرارة وتسود أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة لتساقط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11، وفي مناطق البادية 28 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 15، وفي الأغوار الشمالية 33 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت وخليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

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