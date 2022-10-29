أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق اليوم السبت وحتى الثلاثاء

أمريكا على صفيح ساخن.. بايدن يصف ضرب زوج نانسي بيلوسي بـ "الحقير" ويعزوه لـ "الكثير من العنف السياسي والكراهية"
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