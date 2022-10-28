قوة أمنية خاصة تؤمن مباراة الفيصلي والوحدات بمحيط مدينة الحسن الرياضية

أكدت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، أن القوة الأمنية الخاصة بتأمين مباراة فريقي الفيصلي والوحدات، استلمت مواقعها في محيط مدينة الحسن الرياضية وفق خطة أمنية محكمة داخل وخارج أرض الملعب، وبما يكفل حفظ أمن وسلامة الناديين والجماهير.

وبيّنت بأنها ستوفر أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع الجماهير والموجودين، وبما يضمن الحزم في الإجراء، والسلاسة في التعامل للتسهيل على المواطنين.

وأكّدت مديرية الأمن العام، بأنها لن تتهاون بتطبيق التعليمات الأمنية الخاصة بالمباراة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأضافت، أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما ينشر على مواقع التواصل للتعامل وفقا لأحكام القانون مع كل من ينشر خطابا يحض على العنف والكراهية.

ودعت المديرية إلى التعاون مع رجال الأمن، والتأكيد على تحويل المباراة إلى عنوان للحمة الوطنية والروح الرياضية العالية التي تمثل أخلاقنا وقيمنا الأصيلة.

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