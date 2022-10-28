جراء فشله السياسي والاقتصادي.. دعوات مصرية للنزول الى الشوارع يوم 11 نوفمبر المقبل للمطالبة برحيل نظام السيسي
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جرينتش+2 07:03
“فيتش سوليوشنز” تتوقع ان يرفع المركزي الأردني سعر الفائدة إلى 6.5% بنهاية العام الحالي، واستمرار ذلك طوال العام المقبل
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