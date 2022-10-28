جراء فشله السياسي والاقتصادي.. دعوات مصرية للنزول الى الشوارع يوم 11 نوفمبر المقبل للمطالبة برحيل نظام السيسي
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عن عمر ناهز 87 عاماً.. رحيل الروائي المصري بهاء طاهر صاحب روايتي “واحة الغروب” و”خالتي صفية والدير”
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