سامي عطالله يجيب عن سؤال: هل النفط والغاز في لبنان نعمة ام نقمة؟ / فيديو

اليوم، وسط ضجيج ترسيم الحدود، وتوقيع كل من الممثلين عن لبنان وإسرائيل على الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات، وبعد تهنئات عديدة ووعود بأمل تدفق الغاز ومعه الفرص الإقتصادية، لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الملف.

فهل النفط والغاز نقمة أو نعمة؟

في هذا الفيديو، يحلل سامي عطالله ملف النفط والغاز وتأثيراته على لبنان، علما ان النخب السياسية نفسها التي عطلت حصول اي اصلاح في السنوات الثلاث الماضية هي نفسها من يسيطر على الملف, ويتطرق عطالله لما يتطلبه البلد للاستفادة من موارده الطبيعية، بحيث يكون لهذا القطاع عوائد إيجابية على الاقتصاد