جراء فشله السياسي والاقتصادي.. دعوات مصرية للنزول الى الشوارع يوم 11 نوفمبر المقبل للمطالبة برحيل نظام السيسي
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سامي عطالله يجيب عن سؤال: هل النفط والغاز في لبنان نعمة ام نقمة؟ / فيديو
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