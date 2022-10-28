استشهاد عماد أبو رشيد، ورمزي زَبَارَة ، وإصابة آخر من جهاز الدفاع المدني الفلسطيني برصاص العدو في نابلس فجر اليوم

نابلس – استشهد مواطنان، وأصيب آخر، بعد منتصف الليل امس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة.

والشهيدان هما: عماد أبو رشيد (47 عامًا)، ورمزي زَبَارَة (35 عامًا)، وكلاهما من مرتبات جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، ويقطنان في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن أبو رشيد أصيب برصاص في البطن والصدر والرأس، في حين أن زيارة أصيب في القلب.

وأشارت إلى استقرار حالة المصاب الثالث بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى رفيديا الحكومي.

ووصلت 3 إصابات بحالة خطيرة إلى مستشفى رفيديا في نابلس، قبل أن يعلن عن استشهاد أبو رشيد، ويتبعه بنحو ساعتين استشهاد زيارة.

وزعم بيان لجيش الاحتلال، إن فلسطينيين أطلقوا النار من مركبة عابرة باتجاه موقع عسكري، ورصدت قوة اسرائيلية في المنطقة كانت تقوم بنشاط استباقي مركبتين مشبوهتين في المنطقة، وأطلقت النار عليهما وتم رصد وقوع إصابات.

واضاف “لا خسائر في صفوف قواتنا جراء عملية اطلاق النار قرب نابلس، وخلال عمليات البحث في النقطة، تم العثور على العديد من حقائب الظهر”.

وتابع “تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بالبحث عن مشتبه بهم آخرين في منطقة اطلاق النار قرب نابلس”.

وادعت قناة كان العبرية بأن “مركبة فلسطينية وصلت وأطلقت النار تجاه حاجز حوارة، كانت قوة إسرائيلية في المكان، اطلقت النار وأصابة 4 فلسطينيين أحدهم أصيب في الفخذ واعتقل في حين أن الثلاثة فروا بعد إصابتهم”.

وقد منعت قوات الاحتلال الاسعاف الفلسطيني من الوصول للمكان.

كتائب الأقصى تتبنى..

وقد تبنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح عملية اطلاق النار من مسافة صفر تجاه جنود الاحتلال في حاجز حوارة، وجاء في بيانها..

بيان صادر عن كتائب شهداء الأقصى – فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

“أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ”

بتوفيق من الله عز وجل تمكن مقاتلينا في. كتائب شهداء الأقصى .. فلسطين

في تمام الساعة 01:05 صباحا من الاشتباك من مسافة صفر مع العدو الصهيوني علي حاجز حوارة في مدينة نابلس جبل النار ونؤكد وقوع إصابات في صفوف العدو .. وأننا نحذر العدو ومنظومتة الأمنية الهشة من ارتكاب أي حماقة بحق مطاردين كتائب الاقصي أو عرين الاسود وان كافة المغتصبات وقطعان مستوطنية أمام مرمي مقاتلين الكتائب

وان المعركة مفتوحة مع هذه الاحتلال الغاصب وسنوافيكم بتفاصيل أدق وأشمل بإذن الله

الرحمة للشهداء والشفاء لجرحانا الابطال وأنها لثورة وإنتفاضة مستمرة حتى النصر

كتائب شهداء الأقصي .. فلسطين

📹 متابعة صفا | فيديو يوثق لحظة اعتقال ونقل الشاب الجريح بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبته قرب حاجز حوارة جنوب نابلس التي استشهد فيها مواطنين فجر اليوم pic.twitter.com/eCFRlslwPA — وكالة صفا (@SafaPs) October 28, 2022