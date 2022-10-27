الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الخميس لعدوان صهيوني بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عدداً منها/ فيديو
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“العمل الإسلامي” يستهجن معاقبة طلبة قاموا بإرشاد المستجدين في جامعة مؤتة
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