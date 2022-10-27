بعيداً عن عدسات الإعلام.. وزير الحرب الإسرائيلي يدعو أردوغان لطرد حركة حماس، والتعاون لإحباط أنشطة إيران "الإرهابية"
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جرينتش+2 01:05
بعد 13 عامًا.. أردوغان المنافق يتراجع عن أشهر تصريحاته عداءً لإسرائيل، ويخون علاقاته الاسلامية مع “حماس” وايران
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