الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم الخميس لعدوان صهيوني بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عدداً منها/ فيديو
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بالتواطؤ بين الاحتلال والسلطة.. محاولة خبيثة لتفكيك “عرين الأسود” بدفع بعض مقاتليهم لتسليم انفسهم لأمن السلطة
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