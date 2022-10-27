امريكا هي رأس الافعى.. بايدن يبق البحصة ويعلن بوقاحة: لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان لِزاماً علينا اختراعها/ فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، امس الأربعاء، إنني “أكدت مراراً سيدي الرئيس، أنه لو لم تكن (إسرائيل) موجودة، لكان علينا اختراعها”.

وأضاف بايدن أن “الولايات المتحدة لديها التزام صارم تجاه (إسرائيل)”، وتابع: “غداً الخميس؛ بيروت و(تل أبيب) توقعان اتفاقا لإقامة الحدود البحرية الدائمة بين البلدين، والأمر تطلب الشجاعة للقيام بذلك”.

وكان رئيس دولة الاحتلال قد وصل أمس الثلاثاء إلى واشنطن، في زيارة رسمية بدعوة من بايدن، واجتمعا في البيت الأبيض.

ومن المفترض أن يعقد هرتسوغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وممثلي الجاليات اليهودية.