التعليم العالي: صرف مستحقات المنح والقروض مطلع الشهر المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أنها ستصرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات الحاصلين على المنح الجزئية والقروض لجميع الطلبة الدارسين في عدد من كليات جامعة البلقاء التطبيقية وهي كلية اربد، الهندسة التكنولوجية (البوليتيكنك)، وكلية الأميرة عالية، وكلية الحصن.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إنه يمكن لجميع الطلبة استلام مستحقاتهم من فروع بنك القاهرة عمان اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل.

كما ستقوم الوزارة تباعا بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات عند استكمال الإجراءات المالية الخاصة.

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