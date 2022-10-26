هاجمت محافظ نابلس.. والدة الشهيد إبراهيم النابلسي تروي تفاصيل اقتحام العدو منزلهم واعتقال نجلها الثاني إياد/ فيديو

نابلس- وكالات

كشفت السيدة المبجلة هدى جرار، والدة الشهيد إبراهيم النابلسي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل العائلة واعتقال نجلها إياد.

وقالت والدة “النابلسي”، إن “قوات الاحتلال اقتحمت المنزل بعد صلاة الفجر، وانتهكت حرمته، وربطت أفراد العائلة، واحتجزتهم في شقة واحدة”.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال عبثوا بمحتويات المنزل، ومزقوا صور ابنها الشهيد إبراهيم، مؤكدة أنه ما زال يغيظ الاحتلال بعد استشهاده، ويكسر جبروته.

ولفتت إلى اعتقال ابنها إياد قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنزل، مشددة على أن جرائم واعتداءات الاحتلال لن تحزنها ولا تهز شعرة من بدنها.

يشار إلى أن والدة الشهيد إبراهيم النابلسي زفت ابنها وقت استشهاده، بالزغاريد وبكلمات الصبر والثبات والحمد والشكر، ودعوات القبول في الشهداء.

وقالت والدة النابلسي في وداعه أمام مستشفى رفيديا بنابلس: “إذا طخوا إبراهيم، في مية إبراهيم، كل واحد إبراهيم النابلسي، راح عند حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم”.

وأضافت: “إبراهيم انتصر والحمد لله رب العالمين، يا رب وهبتك ابني إبراهيم، استقبله مع الشهداء”.

وتابعت: “إبراهيم الحر، وهبته لله ولرسوله وللمسجد الأقصى”، وسط هتافات: “”يا أم الشهيد نيالك.. يا ريت أمي بدالك”.

وقد صبّت السيدة هدى جرار غضبها على السلطة ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان، عقب اعتقال الاحتلال لنجلها إياد أثناء اقتحامه نابلس بالضفة الغربية، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ساكنًا.

ووجهت والدة الشهيد إبراهيم والأسير إياد، رسالة قاسية إلى السلطة والمحافظ رمضان، في ظل الهجمة الشرسة التي يشنونها على المقاومين وعائلاتهم، وتنسيقهم الأمني مع الاحتلال الذي صاعد جرائمه بحق شعبنا.

وتساءلت هدى جرار بعد اعتقال ابنها فجر اليوم: “أين السلطة التي تدعي أنها تعيشنا بأمن وأمان من الدفاع عن حقوقنا وحرمات بيوتنا التي تنتهك ليل نهار؟. أين محافظ نابلس الذي الذي يقول إنه يعيشنا بأمن ورخاء”

وقد لاقت رسالة والدة الشهيد النابلسي، تأييدا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجهت تساؤلات حول ضعف وتخاذل السلطة وتعاونها مع الاحتلال، ما يشجعه على مواصلة جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

شهادة صباحية جديدة من والدة الشهيد إبراهيم النابلسي على مواقف السلطة المشرفة مع شعبها ودعمها لمقاومته ومنع الاحتلال من اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني !!! وقوف السلطة مع الشعب لم يعد أحاديث آحاد بل أحاديث متواترة رواها جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب !!! pic.twitter.com/Wgbeilwpes — Huthaifa Azzam (@HuthaifaAzzam1) October 26, 2022

والدة الشهيد إبراهيم النابلسي توجه رسالة قاسية لمحافظ نابلس عقب اقتحام الاحتلال منزلها واعتقال نجلها: "الللي مسمي حاله محافظ نابلس وبقول أنه موفر الأمان.. وينو الأمان في ظل استباحة الاحتلال لبيوتنا وهو بعرف أنهم بدهم يفوتوا ليه ما أعطانا خبر" ! pic.twitter.com/KlvIzZRLdB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 26, 2022