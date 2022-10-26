امطار وحالة عدم استقرار تسود المملكة حتى مساء اليوم الاربعاء

تبقى المملكة، اليوم الأربعاء، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ويمتد هطول المطر أحيانا ليشمل أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، وتدريجيا مع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتتحول الرياح إلى شمالية غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 13، وفي مرتفعات الشراة 21 – 11، وفي مناطق البادية 27 – 15، وفي مناطق السهول 24 – 16، وفي الأغوار الشمالية 30 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت وخليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.

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