أسماء جديدة مرشحة للاغتيال.. برنامج "بيغاسوس" يسهم بالتوصل لقادة "عرين الأسود" بهدف قتلهم وليس اعتقالهم
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جرينتش+2 11:34
الغرب يؤجج الحرب.. قادة امريكا وبريطانيا والمانيا يتفقون على دعم أوكرانيا بأسلحة متطورة “ومحاسبة روسيا على عدوانها”
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