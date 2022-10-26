اتحاد الكرة يرد على قرار انسحاب الوحدات من دوري المحترفين

عمان 26 تشرين الأول (بترا) – أكد اتحاد كرة القدم، أن قرار نقل مباراة الوحدات والفيصلي إلى ستاد الحسن في إربد جاء بعد دراسة مستفيضة لتقارير مختلف الجهات الأمنية.

وأصدر الاتحاد بيانا، فجر اليوم الأربعاء، أكد فيه أن قرار نقل مباراة الوحدات والفيصلي ضمن دوري المحترفين، إلى ستاد الحسن في إربد، جاء بعد دراسة مستفيضة لتقارير مختلف الجهات الأمنية، ومعطيات اللقاء المؤثر على حسابات حسم اللقب، وما رافق ذلك من تصعيد لخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمس بثوابت السلم المجتمعي والقيم والأخلاق الرياضية، ما شكل تهديداً للسلامة العامة لأركان المنظومة.

وشدد على موقفه الرافض، لجميع مظاهر الشغب والخروج على القانون، وبث مشاعر التعصب والكراهية، والتي برزت بشكل غير مبرر في محيط كرة القدم الأردنية خلال الفترة الماضية، وشكلت مشهداً منافياً لقيم ومبادئ مجتمعنا، وسعت للمساس بنسيجنا الوطني المتراص، ورواسخ الرسالة السامية والنبيلة لكرة القدم.

وأضاف البيان أن الاتحاد يقدر عند اتخاذ قراراته، أهمية الحضور الجماهيري، والحفاظ على حقوق الفرق المستضيفة للمباريات، جنباً إلى جنب مع أولوية السلامة العامة، دون التأثير على مسار المنافسة.

وأعرب عن أسفه، للتصريحات غير المسؤولة، الصادرة عن البعض من رؤساء وأعضاء إدارات الأندية، واتخاذ قرارات لا تتحلى بالمسؤولية، بالرغم من عواقبها الوخيمة.

واختتم الاتحاد بيانه بالقول: يجدد الاتحاد تأكيده، على عدم تسلمه لأي كتاب رسمي من نادي الوحدات، مع الإشارة إلى أنه سيتعامل مع أي طلب يصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة ببطولات الموسم 2022.

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